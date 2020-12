Annonce du ministre de la Justice : Diourbel aura son Palais de Justice.

La région de Diourbel va se doter d’un nouveau Palais de justice qui va abriter le Tribunal de grande instance (TGI). C’est le ministre de la Justice qui l’a dit, aujourd’hui, au cours de l’examen du projet de budget pour l’exercice 2021 de son département.



Et Me Malick Sall de préciser qu'il en sera de même avec les départements de Mbacké et Bambey qui bénéficieront de nouveaux locaux pour abriter un Tribunal d’instance. Ces infrastructures, une fois réalisées, devraient contribuer, dit-il, à la bonne administration de la Justice.



« Le président de la République a voulu initier un programme d’Infrastructures pour le département de la Justice qui sera déroulé à partir du premier trimestre de l’année 2021 et qui devrait répondre au déficit remarqué dans ce domaine », a dit le Garde des Sceaux



« Je voudrais vous informer que dans le lot prioritaire de ces infrastructures, il est prévu la construction d’un nouveau palais de justice à Diourbel qui va abriter le tribunal de grande instance et un tribunal d’instance de qualité », a-t-il ajouté.