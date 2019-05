Annoncé à la retraite par son agent, Yaya Touré botte en touche

Suite à l’annonce de l’arrêt de sa carrière de footballeur par son agent la semaine dernière, Yaya Touré a fait une curieuse sortie sur son compte twitter pour contredire son agent.

En effet, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et Man City, a préféré parler de confusion sur la question : « Il y a eu beaucoup de confusion sur mon avenir récemment… Je veux être clair, ici et aujourd’hui que je suis en lice pour jouer encore quelques années. Oui, je commence à me préparer pour une licence en coaching… Et, ne vous inquiétez pas. Une fois le moment venu, je vous annoncerai ma retraite personnellement et officiellement. »

A rectifié l’ancien pensionnaire de l’Olympiacos…