Annoncé à l’Apr, BRAYA dément : « Je suis un libéral engagé et je ne quitterai jamais le Pds! »

Le patron des libéraux du département de Saint-Louis annoncé dans les rangs de l’Apr a apporté un démenti formel à cette information. Ameth Fall « Braya » joint au téléphone se dit surpris. « Mon téléphone ne cesse de sonner car les militants m’appellent de partout pour savoir si je suis parti ou non », a-t-il lâché.



Braya sourire aux lèvres, a précisé qu’il reste un militant du parti démocratique sénégalais engagé et derrière le secrétaire général national Abdoulaye Wade. « Je reste militant du Pds et je suis membre du parti démocratique sénégalais. Vraiment, les rumeurs ne peuvent pas me perturber. Je travaille pour le Pds et rien ne peut me dévier de ce chemin. Je suis du Pds, je l’ai toujours dit et je reste dans ce parti », a dit Ameth Fall Braya. «Je voulais juste rassurer tous les militants du Pds» a-t-il encore soutenu. D’ailleurs « je prépare une rencontre le 29 décembre prochain à Saint-Louis pour une assemblée générale du parti démocratique sénégalais », a-t-il annoncé avant d'insister : « je voudrais juste vous dire pour terminer que je suis du Pds et il faut que tout le monde le sache! »