Anniversaire décès Cheikh A. Diop / Marche Dakar-Thieytou : « Nous sommes les hirondelles qui annoncent le printemps de la renaissance Africaine » (Makombi Mamfumbi, marcheur)

La 6ème édition a démarré le week-end du 1er février. Elle est organisée pour commémorer le 34ème anniversaire du décès du professeur Cheikh Anta Diop, selon les marcheurs qui ont fait escale à Rufisque. « C’est une joie que ce soit les dakarois, les Sénégalais qui prennent cette initiative d’organiser cet événement. Nous sommes là en tant qu’africains pour faire notre devoir de mémoire. Cheikh Anta c’est nous, il est toujours là. Son œuvre est éternelle. C’est le message que nous voulons faire passer », a déclaré Makombi Mamfumbi, un jeune gabonais venu participer. Des jeunes en provenance de plusieurs pays africains comptent répandre l’œuvre et la pensée de ce grand homme. Selon toujours Makombi Mamfumbi , «Il avait dit depuis longtemps qu'il fallait procéder à la diffusion massive de la vérité historique. Nous avons cette mission pour sauver notre continent. Nous sommes les hirondelles qui annoncent le printemps de la renaissance Africaine. »



Thieytou est le village natal du professeur Cheikh Anta Diop et après son décès le 7 février 1986, il a été également inhumé à Thieytou raison de plus pour organiser des manifestations qui auront pour point de chute cette localité initiatrice de cette marche...