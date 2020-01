Anniversaire : PrestigeThies fête ses 3 ans avec Wally Seck à la promenade des thiessois.

Le groupe PrestigeThiès va fêter en grande pompe pour la troisième fois consécutive son anniversaire. Ainsi, pour marquer ses trois années de présence dans la cité du rail, il est prévu, ce vendredi 10 janvier 2020, une journée d'actions sociales dans des daaras et à la Maison d'arrêt et de correction de Thiès (Mac). Pour terminer en beauté, il y aura des distinctions récompensant des acteurs de plusieurs secteurs d'activités à Thiès. Ça sera le samedi 11 janvier 2020 lors du dîner de gala avec Walla Ballago Seck qui va se tenir à la promenade des Thiessois. « Nous voulons que tout le monde sache que le Groupe PrestigeThiès est présent et s'active dans plusieurs secteurs pour le développement de la cité du rail », a tenu à expliquer le président directeur général Pape Doumbia.

La responsable commerciale, Djiamila Diakhaté a pour sa part, réitéré, le professionnalisme du Groupe PrestigeThiès. Elle a appelé également les jeunes musiciens au respect de l'heure convenue pour la réussite de cette fête.