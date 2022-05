Anniversaire Kiné Lam / Soda Mama Fall sur l’affaire Dubaï Porta Potty : « khaléyi lignou néké fi mo raw »

La chanteuse Soda Mama Fall n’est pas contente de l’attitude des jeunes filles maintenant qui ne cachent plus leur corps quand elles s’habillent. Elle a indiqué au micro de Dakaractu que les jeunes ne doivent pas perdre leurs repères et éviter de faire des choses qui les pousseront aux regrets plus tard. Sur l’affaire Dubaï Porta Porty, la chanteuse a dénoncé que les comportements des filles qui font pire ici.