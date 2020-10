Année universitaire 2020-2021 : La commission nationale d'orientation des nouveaux bacheliers mise en place.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a procédé à l'installation officielle de la commission nationale d'orientation des bacheliers 2020 dans les institutions publiques.



Cette commission est dirigée par le conseiller technique, le Pr Babacar Mbow. On aura remarqué également que le directeur général de l’enseignement supérieur, celui des systèmes et réseaux d’information du ministère, de la cellule juridique et les cellules informatiques des universités et ISEP, ainsi que d'autres partenaires sociaux figurent dans cette commission.



Dans son allocution, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a demandé à la commission de travailler de manière inclusive et rapide afin que toutes les opérations soient bouclées au plus tard en décembre. L'objectif sera donc, de démarrer la nouvelle année académique en janvier 2021.



À noter que près de 65.000 demandes sont attendues sur la plateforme Campusen et que 72.044 bacheliers ont été enregistrés cette année...