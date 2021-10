Année scolaire à Kolda / Cahier à l'effigie de Mamboye Diao : Abdou Faty, SG du Sels/A interpelle le ministre de l'éducation.

"À la suite de mon camarade Saloum Sonko, SG du Sels/A à Kolda, j'attire l'attention du ministre de l'éducation nationale sur un précédent dangereux qui est en train de s'observer dans l'espace scolaire", alerte Abdou Faty dans une déclaration parcourue à Dakaractu.



Le secrétaire général du Sels/A est dans tous ses états. La raison est relative aux cahiers distribués aux élèves du département de Kolda portant l'effigie d'un politicien, candidat à la mairie de Kolda. Il dénonce : "Notre école est laïque, populaire et démocratique. Et ne saurait être le terreau fertile à des politiciens fussent-ils du pouvoir ou de l'opposition, c'est inadmissible. Un politicien de Kolda a mis à la disposition de l'inspection départementale de Kolda des cahiers à son effigie... Il faudrait récupérer tous ces cahiers parce que demain des forces occultes, des organisations de Gays pourraient naturellement revendiquer ce droit à leur effigie."



Comme pour régler des comptes, le syndicaliste de fusiller les hauts fonctionnaires de l'État. Abdou Faty assène ses vérités. "Nous avons l'impression que les hauts fonctionnaires des finances pensent qu'ils sont un État dans un État. Toutes les forces vives doivent s'arrêter et combattre ce qui est en train de se tramer à savoir de hauts fonctionnaires qui pensent qu'ils sont un État dans un État et qui font ce qu'ils veulent. Il revient au ministre de l'éducation de retirer ce lot de cahiers", fera-t-il savoir.