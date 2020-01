Année judiciaire 2019 : Le ministre de la justice tire un satisfecit et décline ses objectifs.

L’année judiciaire 2019 a été satisfaisante. C’est du moins, le bilan que le garde des sceaux, ministre de la justice a tiré à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux de son ministère tenue ce 14 janvier au building administratif Mamadou Dia. Me Malick Sall a d’emblée salué la promulgation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie qui, relève-t-il, n’a pas été facile à mettre en oeuvre, mais avec la perspicacité de son ministère l’objectif a été atteint. Le ministre de la justice a profité de l’événement pour notamment rassurer sur le suivi de cette loi très controversée du fait de son caractère très répréhensible. Dans un autre registre, il a renseigné sur les actions qui sont en train d’être menées par l’institution pour une meilleure gestion de la population carcérale. Ainsi le ministre, sur la mise en oeuvre prochaine des bracelets électroniques confie que cela permettra aux gens condamnés de pouvoir vaquer à leurs occupations et mieux poursuivre leur travail. Me Malick Sall s’est, par ailleurs, adressé à son personnel qu’il a réitéré ses sincères remerciements pour le travail abattu durant l’année 2019. Il invite, toutefois, celui-ci à faire montre d’une loyauté certaine au Chef de l’Etat à qui tout le ministère doit des remerciements. Aux uns et aux autres, Me Malick Sall a renouvelé ses remerciements avant de souhaiter à tout le personnel du ministère de la justice une très bonne et heureuse année 2020.