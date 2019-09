Année Scolaire 2019-2020 : Mamadou Talla plaide pour l'apaisement du Climat

Pour une bonne année scolaire paisible, stable et une année de réussite, le ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, plaide pour "un climat de confiance et de sérénité" entre les différents acteurs. Pour y arriver, des priorités seront définies au cours d'un séminaire de quatre (4) jours, qui s'est ouvert ce matin à Saly. L’élément important de ces priorités, c'est d'apaiser le dialogue social.

C'est de ce dialogue, cet apaisement qu'on pourra penser au reste. Sans climat apaisé, on ne pourra pas réussir toutes les transformations que nous voulons faire", affirme Mamadou Talla. Ainsi, le ministre lance un appel à tout un chacun pour une année de réussite mobilisée davantage autour de l'école. Avec un sens des responsabilités, du dialogue, de la concertation, un esprit de dépassement, un temps de travail amélioré, et le pari sera une réussite.

Ce séminaire de rentrée des classes 2019/2020, avait pour thème : "Une amélioration de la gouvernance et un partenariat efficace au service des performances scolaires". Durant quatre (04) jours, le ministre et ses administrés vont évaluer le bilan et les perspectives.