Année 2021 : 15.189 personnes mises en cause pour des faits de délinquance et de la criminalité.

« En 2021, il a été noté une tendance baissière de la délinquance et de la criminalité de 02,19% et un taux d’élucidation de 99%, même s’il y a lieu de souligner que des actes de délinquance isolés sont parfois signalés ».



C’est le chef du Bureau des relations publiques de la Police nationale, Mohamed Guèye, qui l’a dit aujourd’hui, au cours d’une rencontre avec la presse.



Au total, 22.422 infractions ont été constatées, selon les chiffres publiés jeudi par le Brp de la Police. 15.189 personnes ont été mises en cause en moyenne durant l’année 2021 pour des faits de délinquance et de criminalité.



Ces individus ont été déférés devant les juridictions, nous apprend le chef du Bureau des relations publiques de la police.



« Les atteintes aux biens telles que l’abus de confiance et l’escroquerie sont en hausse, compte tenu de l’accroissement démographique en milieu urbain », explique-t-il.