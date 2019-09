Angleterre : Liverpool bat Newcastle (3-1), doublé de Sadio Mané...

Et de cinq pour Liverpool ! A l'occasion de la 5e journée de Premier League, les Reds ont poursuivi leur sans-faute contre Newcastle (3-1), ce samedi. Intenable, Mané a inscrit un nouveau doublé (28e, 40e), répondant ainsi à l'ouverture du score de Willems (7e). Salah, magnifiquement servi par Firmino, auteur d'une sublime talonnade dans la course, a un peu plus enfoncé le clou (72e). Avec 15 points sur 15 possibles, les Scousers caracolent en tête du classement avec provisoirement 5 unités d'avance sur Manchester City, 2e.