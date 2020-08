Angleterre : Le défenseur de Manchester United, Harry McGuire, condamné à 21 mois de prison avec sursis et retiré de la sélection Anglaise.

Le rugueux défenseur des "Red devils" de Manchester United, Harry McGuire (27 ans) a été reconnu coupable de « coups et blessures, résistance à arrestation et tentatives de corruption », selon Skysports. Il a écopé de 21 mois de prison avec sursis. Et, sa convocation au niveau de la sélection Anglaise pour le compte de la Ligue des Nations devrait être révoquée selon footmercato.



Les faits se sont déroulés lors de ses vacances en Grèce, à Mykonos. Harry Maguire a été alors impliqué dans un incident. En effet, le capitaine de Manchester United, défait en demi-finale de la Ligue Europa par le FC Séville, s'est emporté lorsqu'il a été arrêté par la police suite à un début de bagarre. Son procès avait lieu là où les faits se sont déroulés, en Grèce.