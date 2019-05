Angleterre : Jürgen Klopp et Guardiola en compétition pour le titre de meilleur coach

La Premier League a dévoilé le nom des coaches nominés au titre de manager de l'année. Et, c'est sans surprise qu'on retrouve les managers de Manchester City, Liverpool et Tottenham en lice pour remporter ce titre. En effet, Jürgen Klopp qui vient de qualifier Liverpool en finale de la ligue des champions, fait partie des favoris. Il sera en forte concurrence avec l'espagnol Guardiola tout près de remporter le championnat avec City. Malgré une belle saison en ligue des champions et en premier league avec Tottenham, Pochettino devrait se retrouver à la 3éme place. À signaler que le manager de Wolverhampton Nuno Espirito, figure parmi les quatre nominés.