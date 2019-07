Angélique Manga rend hommage à OTD : « La simplicité et la courtoisie restaient ses caractéristiques »

La disparition du diplomate Ousmane Tanor Dieng ne laisse personne indifférent. Inhumé hier dans son village natal à Nguéniène, OTD a reçu plusieurs hommages de son entourage politique, de ses proches et même de ceux qui l'ont côtoyé dans certaines circonstances. C'est le cas notamment de Angélique Manga qui a rappelé le contexte dans lequel elle a eu à échanger avec l'éternel socialiste. " Il m'a une fois dit que son premier stage, c'était à Ziguinchor. Et il a tenu à donner sa contribution pour le téléthon que nous avions initié pour l'hôpital de Ziguinchor", se souvient l'ancienne ministre de la microfinance.

Elle termine en rappelant que le pays a perdu un digne fils qui montrait de la simplicité et de la courtoisie. Paix à son âme !