Angela Merkel reçoit le Prix Félix Houphouët-Boigny de l’UNESCO: Le Président Macky Sall lui dit " Danke Schön !"

Dans son discours, le Président Macky Sall a félicité la Chancelière allemande pour le choix qui a été porté sur elle par le jury du Prix Félix Houphouët-Boigny de l’UNESCO pour la recherche de la paix. " En ces temps si troubles et si incertains, où s’effilochent les valeurs d’humanité et où le murmure de la paix peine à percer le vacarme de la guerre, nul endroit n’est mieux indiqué que Yamoussoukro pour amplifier et faire entendre le message de Félix Houphouët-Boigny. C’est sans doute ce qu’a voulu traduire le Jury, en portant son choix sur une citoyenne allemande, qui connaît le coût de la guerre, le prix de la paix et la vertu de la liberté. Madame la Chancelière, chère Angela, au nom du parrain, je dis que vous méritez ce Prix qui porte le prestigieux nom d’un humaniste comme vous. Vous méritez ce Prix pour votre parcours de citoyenne d’un pays qui a pu surmonter les ravages de la guerre et de la division, faire la paix, réunifier son peuple et continuer son rayonnement de vieille terre de culture et de civilisation.

Vous méritez ce Prix pour votre œuvre de femme d’Etat avisée, qui a toujours su cultiver le dialogue et le compromis, en ayant le sens des enjeux et la vision d’un monde plus humain, plus solidaire et plus accueillant. C’est pourquoi le Prix Nansen 2022 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, vous a été attribué, parce que vous aviez ouvert, quelques années plus tôt, les portes de votre pays à plus d’un million de réfugiés, hommes et femmes de tous âges, fuyant la misère de la guerre. Poser un tel acte de compassion et de courage, au moment où d’autres se barricadent derrière des frontières hermétiques, c’est rappeler au monde que le droit d’asile est d’essence universelle, et que l’humanité a un destin commun".

Le Président Macky Sall de poursuivre. "Sur un plan plus personnel, à diverses occasions bilatérales et multilatérales, j’ai toujours apprécié votre esprit de dialogue et d’ouverture. Ensemble, nous avons pu consolider et diversifier les relations sénégalo-allemandes, à Berlin comme à Dakar, où nous gardons un excellent souvenir de votre mémorable visite en août 2018, suivie, l’année dernière, de celles du Président Frank-Walter Steinmeier et du Chancelier Olaf Scholz. Je tiens également à saluer votre engagement pour le partenariat euro-africain, dont le 5e Sommet s’était tenu ici même en Côte d’Ivoire, en novembre 2017. En outre, je rappelle que l’initiative Compact with Africa, lancée en 2017 sous la présidence allemande du G20, en vue de stimuler l’investissement en Afrique, porte ton empreinte indélébile. Pour ton attachement à la paix et aux valeurs humanistes, je voudrais te féliciter vivement et te dire : Danke Schön !"