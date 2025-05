And Jëf: le parti rend un hommage anthume à son leader Landing Savané ce 17 mai prochain

Pour le parti And Jëf, les hommes exceptionnels doivent être magnifiés de leur vivant. Landing Savané est de cette lignée. Le 17 Mai prochain, le parti And Jëf Pads/ Authentique a décidé de lui rendre hommage à des témoignages sur les différentes séquences et péripéties de sa vie politique.



« Nous voulons montrer que l’engagement pour son pays doit être un sacerdoce et qu’il n’y a pas de liberté sans lutte. Il faudra alors faire comprendre qu’il n’est pas indispensable d’être aux commandes politiques pour servir son pays. Landing n’a jamais été Président de ce pays mais les idées qu’il a défendues alimentent aujourd’hui les narratifs de la plupart des secteurs de la vie socio-économiques de notre pays.



Les combats menés par Landing et ses compagnons sont toujours actuels : la souveraineté qui est une quête perpétuelle, la justice sociale, la laïcité, le panafricanisme. Nous voulons faire comprendre que l’avenir des différents pays d’Afrique doit se concevoir comme unique et que les échappées solitaires sont vouées à l’échec. Nous devons donc être solidaires pour sortir notre continent de la domination et des multiples indigences et contingences », nous confie le Dr Massirin Savané, membre du Secrétariat Exécutif de AJ/PADS/Authentique et secrétaire National chargé des questions agricoles et du Développement rural.



Cet hommage sera également l’occasion pour And Jëf, de rappeler bled valeurs du parti, mais surtout de décliner la nouvelle vision face aux remous politiques récents et l’avènement d’une nouvelle classe politique incarnée par les jeunes.