« And Gueusseum »: Les travailleurs de la santé décrètent une grève de 72 h

Après dix jours de pause, l’Alliance des syndicats autonome de la Santé (Asas), And Gueusseum, déterre la hache de guerre. Les travailleurs de la Santé et de l’action sociale fustigent le non respect de leurs engagements de la part des autorités. Le Premier ministre et le ministre de la Santé, lors d’une réunion à la Primature, avaient promis l’apurement de tous les arriérés de salaires des contractuels et la perspective de payer dans les 72 heures les mois de mai pour certains, et de juin 2018 pour l’ensemble, tout en sécurisant le reste de l’année 2018. Mais depuis lors, rien n’est fait selon les syndicalistes de la santé. Raison pour laquelle, l’Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l’action sociale a décidé de poursuivre le mot d’ordre de rétention des informations sanitaires et sociales, le boycott de la campagne MTN, des activités de supervision, des réunions et de tous les ateliers. En outre, ils décrètent une grève de 72 heures à partir de demain. Ainsi le système sanitaire sera encore perturbé jusqu’au vendredi prochain, avec respect du service minimum et des urgences...