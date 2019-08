Ancien détenu et nouveau médiateur de la République à Thiès : "Maître Abdoulaye Wade voulait bénéficier du vote des mareyeurs, c'est pourquoi il m'a hypothéqué"

L'ancien gendarme à la retraite, Gora Diop, par ailleurs ancien détenu, a été installé ce lundi 26 août 2019 à la gouvernance de Thiès pour assurer la fonction de correspondant de la République. En effet, le gendarme avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement par la justice militaire en plus d'une amende de 25 millions francs Cfa pour avoir tué involontairement le mareyeur Sanghoné Mbaye le 11 août 2009. Face à la presse le médiateur de la République, Alioune Badar Cissé avait lancé une phrase qui en disait long sur l'homme Gora Diop. "La décision de nommer, Gora Diop comme correspondant à Thiès n'a souffert d'aucune contestation en notre sein et au niveau des populations que désormais, il va assister. Et nous avons décidé que ce fût lui", a tenté de faire entendre Alioune Badara Cissé, à qui veut. Comme pour dire à tous ceux qui étaient présents que ce passé de Gora Diop est dans le panier des oubliettes. Mais, c'était sans compter qu'une telle histoire ne pouvait pas aussi facilement échapper à nos antennes. Joint au téléphone par dakaractu, le nouveau correspondant de la République, Gora Diop dira d’emblée : "C'est un incident qui est arrivé au cours d'un service".



Et de poursuivre : "L'avocat général avait plaidé en ma faveur d'ailleurs. Et, après ma détention, je suis retourné à la gendarmerie jusqu'à ma retraite le 14 août 2014". Interpellé sur la question de savoir si ce passé n'impactera pas sur sa nouvelle fonction, Gora Diop dira : "Ces faits n'ont aucune incidence sur ma nomination. Le médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé était mon avocat et il maitrise la situation mieux que quiconque". Avant de poser la question : " Combien de personnes ont été condamnées et qui occupent fonction jusqu'à présent? Il y a le cas de Barthélémy Dias qui est là. Le maire de ville Talla Sylla a été en détention. Idem pour Idrissa Seck. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne suis pas un délinquant"; lâche-t-il la voix serrée. S'agissant de l'amende de 25 millions francs Cfa qu'il devait payer à la famille de la victime, le repris de justice dont l'avocat avait fait appel, fera savoir que "c'est l'Etat du Sénégal qui a pris en charge la condamnation pécunière de 25 millions francs Cfa. L'Etat a tout payé. Je ne suis pas le premier avoir été condamné et à avoir une responsabilité après détention. Aussi, les faits ont été relatés de façon contraire à ce qui s'est passé. Le jour de l'audience on a confirmé que c'était un accident".



Gora Diop de revenir sur les faits le jour du drame: "Comment on peut arrêter un véhicule, le chauffeur surgit du véhicule pour me traiter de tous les noms. Je lui demande de me présenter les documents, il m'a repoussé, il a marché sur moi, je l'ai repoussé. J'ai sorti mon arme pour le dissuader, il a pris le canon, on s'est tiraillé et le coup est parti. En tout cas, ce n'est pas un problème à cacher. Et je le dis partout où je passe". Cependant, il a tenu à signaler que c'est l'ancien président, Abdoulaye Wade qui l'a sacrifié pour des raisons politiques. " C'était un problème politique. À l'époque, c'est l'ancien président Abdoulaye Wade qui était là, et il voulait bénéficier du vote des mareyeurs, c'est pourquoi il m'a hypothéqué", se désole Gora Diop, le nouveau correspondant du médiateur de la République à Thiès.