Analyse du rapport de la C.E.P : Les députés, à l'unanimité, saluent le travail de la commission et se paient "la tête" de Sonko

Les parlementaires après avoir mené des discussions à huis-clos, ont finalement décidé de rendre public le rapport final de la commission d'enquête parlementaire portant sur les faits, événements et actes relatifs au titre foncier N°1451/R qui ont engendré "l'affaire des 94 milliards".

Il a été retenu et salué par l’écrasante majorité des députés présents dans l’hémicycle (toutes tendances confondues), le travail lucide et fouillé effectué par les membres de la commission.

Par ailleurs, l’ensemble des députés ont non seulement déploré les absences répétées du patron de Pastef, mais surtout la répétition de ses propos déplacés à leur endroit. C’est pourquoi il a été beaucoup question de respect des institutions, d’absentéisme et de sens accru des responsabilités des parlementaires, le tout dans une ambiance sereine et empreinte de cordialité...