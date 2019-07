Analyse approfondie et objective du septennat du Président Macky Sall

Issu, lui-même d’une famille très modeste, le président connaît bien les réalités du pays, et devait s’assurer que les plus démunis soient les mieux assistés dans le long terme et non par des programmes électoralistes. Cependant, faire son travail ne doit pas mériter d’éloges. Ce qui mérite d’éloges par contre, c’est une vision différente de la vision des autres présidents, pour sortir son pays de la pauvreté et s’assurer que les chances sont égales pour tous les citoyens.







Le but de ce manifeste n’est pas de comparer les mandatures de président de la République vu que les époques et les contextes d’exercice sont presque toujours différents. Toutefois après avoir donné au président Sall l’opportunité de terminer son septennat, nous sommes pleinement capables d’effectuer un audit de la situation socioéconomique du pays. L’approche la plus pragmatique et la plus efficace pour dresser un bilan est de comparer les promesses et la réalisation ou l’avancement de la réalisation des promesses, les projets en cours ainsi que les projets achevés. Il ne faut pas aussi négliger l’état de l’économie durant la prise de pouvoir non plus et ce qui a été implémenté durant le septennat. Nous avons donné au président plus de 20 000 milliards en sept ans et on a pleinement le droit de demander un bilan économique. Nous allons analyser le PSE, les erreurs commises explicitement par ce gouvernement pour une réélection suivie d’une souffrance de la population.







Rappel de l’ère des libéraux







Nul ne sait comment le Sénégal a été en mesure de survivre jusqu’en 2012, car la situation entre 2000 et 2012 a été plus que catastrophique vu que le pays était sous perfusion. Le chômage était très élevé, la croissance relativement faible comparée à la croissance démographique. Le ratio de dépendance démographique {celui entre l'effectif de la population qui dépend des autres et l'effectif de la population qui peut prendre en charge les autres} était de plus de 80 %. Une infime partie de la population qui travaillait s’occupait du reste, car il n’y avait pas assez d’emplois. Le taux de pauvreté avait atteint 50 % et cela avoisinait même 60 % en milieu rural.



Pendant que le pays traversait une crise due principalement à une gouvernance ni sobre ni vertueuse, les facteurs exogènes nous ont directement affecté. C’est ainsi que les prix des denrées de première nécessité voient une hausse vertigineuse. Ce népotisme au sein de l’état a révolté le président de l’Assemblée nationale, qui demandera au fils du président de venir rendre des comptes sur sa manière d’avoir géré les fonds de l’ANOCI. Il sera destitué puis il démissionnera de tous ses postes. Il a mené une belle campagne électorale et a promis aux Sénégalais une gouvernance sobre et vertueuse, la majorité était tombée sous le charme de son message.







Vue d’oiseau







« Une gouvernance sobre et vertueuse », tel était le leitmotiv de Macky Sall. Il a hérité d’une économie agonisante et un endettement sans précédent. Ce qu’il faut noter par contre, c’est qu’il a hérité d’un pays qui avait changé de visage. Le déficit en infrastructures avait baissé et plusieurs agences avaient été créées pour essayerd’assainir les finances publiques. Homme de système, Macky Sall a eu à occuper plusieurs postes dans le gouvernement et sait comment les choses marchent. Toute promesse faite est faite en connaissance de cause.







La croissance économique était devenue la chanson préférée de ce gouvernement, comme elle est restée solide durant le septennat, au-dessus de 6 %. Le seul problème est que la croissance a été créée par les infrastructures de prestige érigées et que cela a pu être possible avec un endettement massif. C’est ainsi que le service de la dette a augmenté de manière spectaculaire en atteignant 30 % des recettes de l’Etat.







A la fin du septennat et à l’approche des élections, on a noté des pressions sur les dépenses, c’est ainsi que le gouvernement a refusé d’afficher les prix réels de l’énergie et des denrées parmi tant d’autres prix. Tout subventionner pour une réélection. Il faut que l’électorat soit satisfait pour être réélu. Dans un pays où les recettes sont faibles, l’Etat ne doit pas s’aventurer à vouloir tout subventionner, car c'est des trous qui devront être bouchés tôt ou tard. Pendant que le pétrole a connu une hausse, le gouvernement n’a non seulement pas augmenté les prix de l’énergie, mais s’est aventuré à augmenter les salaires de manière significative. Cette folie, conjuguée aux infrastructures de prestige, a créé une pression sur les finances publiques.



Le précédent régime avait fait beaucoup d’efforts dans la réalisation d’infrastructures, certaines de prestige, d’autres nécessaires. L’autoroute à péage a été une infrastructure très nécessaire dans le but de désengorger Dakar, même si on ne comprend toujours pas pourquoi la SENAC devrait gérer cela alors qu’on y a mis plus de ressources financières. Le président Sall nous dit dans son livre, qu’il fallait qu’il prouve qu’il n’était pas un président par défaut et qu’il était capable de faire plus que son prédécesseur. Cette comparaison a été le début de l’échec du président Sall. En matière de gouvernance, il ne faut pas toujours être en campagne électorale, le président Sall a été en campagne électorale de 2012 à 2019.







Ces éléphants blancs







C’est ainsi qu’il va ériger des infrastructures de manière désorganisée et avec des prêts très mal négociés. Nous allons analyser ces projets d’infrastructures pour démontrer combien ils ont étouffé l’économie de notre pays.







Commençons par ce fameux TER. Long de 36 km dans un premier temps et à terme, il devra desservir 14 gares jusqu’à l’AIBD, soit un total de 57 km. Ce qui m’agace dans cela, c’est que la Banque mondiale avait refusé ce financement, car elle avait demandé quand le président Sall venait au pouvoir de réhabiliter l’axe ferroviaire Dakar-Bamako. Pour des raisons électoralistes, le président Sall va voir la BAD et la France entre autres pour recevoir le financement pour ce TER électoraliste. La Banque mondiale a insisté sur la réhabilitation urgente de cette ligne de chemin de fer longue de 1233 km. Le président parle maintenant de la réhabilitation de ce chemin de fer sept ans plus tard. Ce qui fait mal, c’est que c’est fait exprès et pendant ce temps la population est mourante.







Durant la réalisation de ce projet, il y a eu plusieurs problèmes sur plusieurs niveaux. Combien d’arbres ont été abattus durant la réalisation de ce projet ? Quelle a été la réduction de notre couvert végétal ? Nous demanderons à la Directrice, Mariline Diarra qui a attesté au terme de la réunion du 16 septembre 2015, que le TER répond aux dispositions du Code de l’environnement, relative aux études d’impact. En terme de terrains, il y a eu la démolition des habitations et évidemment le déplacement des populations sénégalaises sans parler des pertes d’activités, combien de personnes ont perdu leur source de revenus sans que cela ne soit remplacé ? Et si on parlait de ceux qui ont été affecté par les chantiers. Non seulement les eaux que la population buvait étaient contaminées, mais aussi la pollution atmosphérique qui a impacté cette population durant les travaux. La liste est exhaustive. Quant au tracé du TER, il passe par des zones à haut risque, par exemple, le dépôt d’hydrocarbures à Hann et l’hôpital des Enfants de Diamniadio et la forêt de Mbao. Dans un pays pauvre où les mesures de sécurité sont prises à la légère, un tel projet ne devait non seulement pas être approuvé, mais en plus le tracé est très dangereux. Que se passera-t-il en cas d’explosion, de déraillement ou d’incendie avec la forêt de Mbao à proximité du tracé ? L’indemnisation, qui a dépassé 50 milliards de francs CFA dans cette zone où il n’y a pas d’infrastructures de qualité, ni assez de centre de santé, ni de bonnes écoles, aurait pu être autrement utilisée. Il faut noter que le tracé du TER traverse les Communes de la banlieue où les populations les plus démunies de la région de Dakar vivent. Rappelons que le gouvernement y a mis 124 milliards de francs CFA, la BAD 120 milliards de francs CFA, 197 milliards de la BIS et 133 milliards de la France. Il faut noter que ces montants sont hors taxes sans compter les rallonges.







Comme si ce n’était pas suffisant, ce gouvernement s’était encore lancé dans un autre projet, celui du Bus Rapid Transit (BRT). Cette fois-ci, la Banque mondiale qui avait refusé de financer le TER, car l’ayant jugé non-rentable, a principalement financé le BRT à hauteur de 200 milliards de francs CFA. Le gouvernement regarde ce qui sera financé et s’y lance et sans étude approfondie sur la rentabilité. L’étude du CETUD n’a jamais calculé l’impact du BRT sur le transport en ce moment et les emplois à perdre. Une étude superficielle a été menée par la Banque mondiale tout en déférant cette responsabilité au gouvernement. À nos jours, cette étude n’a pas vu le jour. Quand la Banque mondiale demandait de manière urgente la réhabilitation de la ligne Dakar-Bamako, elle avait aussi suggéré l’introduction de bus rapides qui devait circuler sur des voies réservées. Elle avait même garanti le financement pour la construction des infrastructures. Le président Sall fait trop de politique et cela est la raison de son échec durant le septennat. On ne choisit pas ce qui nous arrange, mais plutôt ce qui arrange toute la population.







Comme si le TER n’avait pas assez impacté la population et l’environnement au sens large, le BRT revient pour encore impacter plus de 1000 ménages, soit près de 7 000 personnes si on compte en moyenne 7 personnes par ménage. Cette ligne longue de 19 km, ira de la Préfecture de Guédiawaye jusqu’à la Gare Petersen. Le gouvernement, dans sa folie de dépenses de prestige, ne mesure pas les conséquences de ces actes. Avec ce projet, il y aura une concurrence défavorable directe entre les BRT et les moyens de transport de tous les jours comme les taxis, les bus Tata et les Ndiaga Ndiaye. Combien d’emplois directs et indirects seront perdus ? Tous les petits commerces liés au transport en commun seront affectés. Nous mettons toujours la charrue avant les bœufs ; nul n’est contre le développement, mais il y a une manière plus réfléchie de le faire. Ce n’est pas parce que la Banque mondiale recommande de mettre en place le BRT qu’on doit automatiquement sauter sur l’occasion. Nos fonctionnaires peuvent faire l’étude pour savoir le rendement, car il faut juger entre mobilité et emplois perdus.







Et notre chère autoroute Ila Touba ? Aucune étude préalable n’a été réalisée pour la réalisation de cette autoroute alors qu’il s’agit d’un prêt de 416 milliards de francs CFA. Aucune étude. Depuis la restauration des relations diplomatiques en octobre 2005, la Chine a promis un soutien financier au Sénégal, ce qui fait d’elle d’ailleurs l’un des principaux partenaires financiers du Sénégal. Elle est le second partenaire financier du Sénégal après l’Union européenne. Le Sénégal s’endette de manière dangereuse auprès de la Chine et cela a alourdi le service de la dette.







En 2013, la Chine a financé à hauteur de 8 milliards de francs CFA la phase supplémentaire de la boucle de Dakar et 69 milliards de francs CFA pour le projet hydroélectrique de Gouina. En somme, depuis 2005, le gouvernement a reçu de la Chine plus de 1 166 milliards de francs CFA divisés en prêts concessionnels (1 039 milliards F CFA), en subventions (93 milliards F CFA) et prêts sans intérêts (24 milliards F CFA). Sur les 1 166 milliards reçus de la Chine, 913 milliards de francs CFA ont été approuvés entre avril 2012 et mars 2017.



Le danger est que nous nous dirigeons vers une nouvelle crise de la dette. Près de 85 % des pays en développement ont vu leur dette accroître durant les 5 dernières années et le nombre de pays en développement dont la dette est considérée comme insoutenable ou à haut risque a doublé durant les 5 dernières années. La Chine a fourni près de 45 % de la valeur totale des nouveaux prêts accordés à des pays à faible revenu entre 2013 et 2017. Ce pourcentage pourrait être plus élevé, car la Chine ne rend pas compte de tous ses prêts à l’OCDE.







Cette croyance selon laquelle les investissements publics dans les infrastructures telles que les routes, les autoroutes, est un moteur indispensable de la croissance économique a toujours fortement influencé la décision des leaders dans les pays en voie de développement. Et pourtant, selon des études faites, ce type de modèle de croissance qui repose sur l’investissement public est lent et démodé. Certains économistes ont plutôt conseillé de minimiser l’importance du secteur public, et des infrastructures en donnant la priorité au capital humain et aux reformes et surtout la bonne gouvernance.







Le Sénégal s’est lancé dans la construction d’infrastructures sous forme de partenariats public-privé qui n’est autre qu’un mode de financement fait par des prestataires privés qui en retour gère l’infrastructure. Le montage financier est fait de sorte que les dépenses ne sont pas comptabilisées dans le budget car étant des dépenses de fonctionnement au lieu de dépenses d’investissement. Le paiement se fera soit sous forme de loyer ou des recettes tirées de l’exploitation de l’infrastructure. Cela ne doit pas être une raison d’en abuser ou de ne pas faire une étude préalable.







Vivre dans le déni







Nous pouvons donner plusieurs autres exemples d’erreurs commises en connaissance de cause par le gouvernement. Nous nous en arrêterons là pour analyser le Sénégal durant ces sept dernières années. Initié en 2014, le PSE a pour but de faire du Sénégal, un pays qui émergera à l’horizon 2035. Cependant, il faut noter que la croissance de l’économie sénégalaise a fortement dépendu de l’investissement public. Cet investissement, malheureusement a ralenti, car les reformes mises en place pour stimuler le secteur privé n’ont pas donné les résultats escomptés. Aucun pays ne peut maintenir ces niveaux de croissance à moyen et long terme sans une excellente gouvernance économique. Le Sénégal ne mobilise pas suffisamment de ressources fiscales pour financer ses propres projets et éviter de s’endetter. Le président ne s’est pas bien préparé durant le septennat ou a plutôt agi en connaissance de cause pour une réélection. Le pays aurait dû être résilient face aux chocs internes et externes, l’essence a connu une hausse il y a de cela quelques semaines, car le gouvernement avait refusé de se préparer, mais a préféré inaugurer des infrastructures de prestige qui ne sont toujours pas prêts.







La dette intérieure est devenue insoutenable et la plupart du temps, quand il y a un problème de paiement de cette dette, c’est qu’il y a un manque de transparence budgétaire. Combien de dépenses sont non autorisées ou injustifiées ? Ces factures impayées vont entraîner une baisse de la croissance et la hausse des prix de l’énergie et des produits alimentaires vont créer une inflation, même si le franc CFA peut atténuer cette dernière. Il y a une crise financière au Sénégal et comme d’habitude, nous allons négocier avec la France à travers l’Agence française de développement pour un prêt. Et comme d’habitude, la France va nous faire chanter en nous disant que la condition est que les fonds doivent être utilisés pour rembourser d’abord la dette due aux entreprises françaises. Le fast-track dont le président nous parle me rappelle un peu la crise du temps du président Wade qui, au même moment, c’est-à-dire après 7 ans de mauvaise gouvernance, étudiait la possibilité de vendre les parts du Sénégal de la SONATEL et l’hôtel Méridien président dans le but de recueillir près de 950 millions de dollars.



La promesse de payer la dette due aux fournisseurs privés ne pouvait pas être tenue et cela a causé la faillite de plusieurs entreprises, et ceux qui arrivaient à survivre vendaient leurs terrains ou donnaient leurs biens en garanti pour respecter les engagements financiers envers leurs fournisseurs et les banques. Le privé national n’a plus confiance envers le gouvernement et le taux de chômage augmente, car ces entreprises vont fermer leurs portes ou réduire leurs effectifs. Malgré tout cela, le président nous dit que 491 000 emplois ont été créés avec la promesse de créer 1 000 000 emplois entre 2019 et 2014. La création de 200 000 emplois par an sur 5 ans avait déjà été prédite en 2014 par le PSE. Comment un gouvernement sérieux peut-il prédire une création de 1 000 000 d’emplois 5 à 10 ans avant ?







Un Sénégal émergent à l’horizon 2035 ? Certains pays africains sont sur la voie de l’émergence, mais le Sénégal ne fait pas partie de ces pays. Pour un pays qui veut devenir émergent, il faut être financièrement indépendant pour pouvoir définir une politique de développement claire. Le Sénégal reçoit de l’aide de presque toutes les entités financières comme le FMI, l’USAID, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement sans oublier l'Agence française de développement. Des centaines de milliards sont reçus par le Sénégal chaque année et le danger et que cette aide financière joue un rôle crucial dans les finances publiques. À chaque fois qu’un pays reçoit de l’aide, cela va avec une politique économique imposée. En outre, l’aide provient aussi de la Chine et des pays du Golfe. La Chine qui s’est lancée dans une guerre commerciale avec les Etats Unis peut facilement réduire son aide ; l’économie des pays du Golfe peut aussi subir un ralentissement économique si le prix du baril connaît un choc. Que se passera-t-il si, ces pays ne peuvent plus aider le Sénégal ? Nous nous heurterons à de grandes difficultés et ce sera peut-être l’annonce du défaut de paiement du service de la dette.







À l’annonce du plan d’infrastructures nécessaires, bon nombre d’entre nous était content, jusqu’à ce que le président en soit dissuadé, pour enfin faire des réalisations de prestige comme le faisait son prédécesseur. Sept ans plus tard, le Sénégal a toujours besoin d’infrastructures de base, car le gouvernement avait oublié les infrastructures nécessaires. Ces projets d’infrastructures vont devoir nécessiter un financement important et sur plusieurs années. Rien ne garantit que les partenaires économiques seront en mesure de respecter leurs engagements financiers et nous savons que le gouvernement ne sera pas en mesure de contribuer au financement de ces projets.







Les programmes sociaux







On me dira que le septennat a été un septennat social. Social, vous avez dit ? Et si on parlait de la Couverture Maladie Universelle et des bourses familiales ? Le but était d’étendre la couverture maladie à 75 % de la population à l’horizon 2017. Non seulement, le but n’a pas été atteint, mais le niveau d’endettement des hôpitaux publics est devenu très inquiétant. Le budget de la santé qui est de 198 milliards FCFA est très insuffisant et le secteur de la santé est un secteur mourant. Il faut aussi noter que les dépenses dans ce secteur sont mal ciblées et surtout très inefficaces. Les hôpitaux sont très endettés et les ressources générées n’ont servi à presque rien dans le maintien des équipements et des infrastructures. La majorité des hôpitaux sont en faillite et ils dépendent des subventions de l’Etat, qui les a mis dans cette situation. Les recommandations, d’une mise en place d’un plan de redressement financier, de la création d’un comité interministériel pour s’occuper de la supervision et de reformer ce secteur, n’ont pas été respectées. Il faut carrément revoir le secteur de la santé au lieu de juste mettre des pansements, l’implosion de ce secteur est arrivée à terme.







Mis en place en 2013, le Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF) a pour objectif général de « contribuer à la lutte contre la vulnérabilité et l’exclusion sociale des familles en vue de renforcer leurs capacités productives et éducatives. » Il faut noter que la bourse représente jusqu’à 25 % du revenu annuel moyen des ménages. La situation est grave, car cela veut dire que le revenu mensuel moyen des ménages bénéficiaires de cette bourse est de 30 000 FCFA. La bourse sur ce point de vue, n’a pas été créée pour permettre aux ménages de commencer des activités économiques, mais plutôt pour les asservir dans le but d’une réélection. Pour preuve, l’Etat n’est plus en mesure de respecter les engagements et les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’alimentation sont toujours menacés. Les 30 milliards auraient pu être mieux dépensés si le but était l’autonomisation de ces ménages.







Une décolonisation inachevée







Les entreprises françaises font de bonnes affaires, et même de très bonnes affaires, en Afrique de l’Ouest et au Sénégal plus particulièrement : Eiffage est le concessionnaire de la première autoroute à péage du pays qui relie le centre de la capitale Dakar au nouvel aéroport international Blaise Diagne et la seconde ville du pays Thiès ; Bolloré est le concessionnaire du port de Dakar ; Alstom s’est occupée du Train Express Régional qui reliera Dakar, sa banlieue et l’aéroport international Blaise Diagne ; Auchan a depuis plus d’une année commençait à déployer un réseau de grandes surfaces qui pénètrent les principaux quartiers chics et populaires de Dakar ; Suez est en phase de rafler le contrat d’affermage relatif à la gestion de l’hydraulique urbaine et périurbaine, Total a reçu en mai 2017 la licence de prospection et d’exploitation des blocs de pétrole et de gaz les plus prometteurs du pays.







La décolonisation, serait-elle inachevée ? En faisant l’autopsie de la domination étrangère et surtout française, on s’aperçoit que le phénomène touche tous les secteurs. Depuis notre indépendance, on se rencontre que nous sommes toujours objet de domination sur tous les plans, comme si nous étions en train de subir une recolonisation.







Vu que les pays africains ont demandé et ont lutté pour leur indépendance avant d’avoir eu une politique commune de défense, il était facile pour les anciennes puissances coloniales d’exploiter cette lacune. Elles en ont profité pour signer des accords de défense militaire. Pour demeurer une puissance occidentale, la France s’est assuré de maintenir les rapports avec ses anciennes colonies. François Mitterrand disait : « Sans l'Afrique, il n'y aura pas d'histoire de France au XXIe siècle ». La France a garanti l’aide, l’assistance et les accords de défense en cas de troubles intérieurs, elle a même utilisé ces accords pour établir des bases militaires dans plusieurs pays africains. Presque toutes les anciennes colonies sont liées à la France par un accord de défense. Par ce biais, on note le comportement paternaliste pour renforcer son influence sur les anciennes colonies et leur faire croire qu’ils ont besoin de la France.







Monsieur le Président







Monsieur le Président, bien sûr que critiquer sans proposer est une chose facile, c’est pourquoi je vais encore vous rappeler ce qu’il fallait faire pour mettre le Sénégal sur la voie de l’émergence. Monsieur le Président, si on veut mettre le Sénégal sur la voie de l’émergence, on devra procéder autrement, on a encore accusé de 12 ans de retard à cause de vos choix politiques (7 ans pour vos mauvais choix et 5 ans pour subir).







Monsieur le Président, pourquoi avoir augmenté les dépenses courantes ? En augmentant ces dépenses, nous n’aurons plus de marge pour jouer avec le budget. Le déficit budgétaire est en train d’augmenter d’une manière extraordinaire. Le Sénégal va directement vers un défaut de paiement et il nous sera presque impossible d’emprunter encore dans l’immédiat. Monsieur le Président, est-ce que ça valait la peine ?







En prenant le pouvoir, le Sénégal venait de traverser 12 ans de banditisme financier et vous étiez l’espoir de tout un peuple. En votant pour vous, le peuple s’attendait à une gouvernance transparente, faire de sorte que le pays soit résilient face aux chocs pour mettre le pays dans la dynamique d’une croissance inclusive et soutenable. Il n’y a que cette croissance qui puisse créer des emplois et réduire la pauvreté. Au lieu de cela, on a assisté à une très mauvaise gouvernance qui a augmenté le taux de pauvreté. Monsieur le Président, presque la moitié du pays vit dans la pauvreté et dans le milieu rural où vous avez vécu en grandissant, il y a l’extrême pauvreté Monsieur le Président. Si vos programmes ont marché comme vous le dites, comment se fait-il qu’aucune réduction de la pauvreté ne soit observée durant le septennat ? Sur papier, le Sénégal a l’air d’avoir un système de bonne gouvernance, mais en réalité, tous les indicateurs sont au rouge.







Monsieur le Président, vous parlez souvent de la croissance. Le Sénégal a connu des cycles de croissance économique. À la suite de la dévaluation en 1994, le Sénégal a connu une période de longue croissance soutenue. En 2004, elle a atteint 6 %, mais je vais vous dire pourquoi notre croissance arrive à grimper. Nous savons tous que notre économie est basée sur les exportations, donc à chaque fois que nous affichons une croissance élevée, c’est à cause des bonnes conditions climatiques, et d’un environnement extérieur qui nous est favorable. Monsieur le Président, vous avez eu ces deux conditions et cela a résulté d’une croissance relativement forte, mais pourquoi cette croissance n’a pas résulté à la création d’emplois ? C’est à cause d’une très mauvaise politique intérieure. Votre prédécesseur a connu une hausse du prix du baril du pétrole et cela a causé la hausse des prix, mais durant votre septennat, le prix du baril du pétrole a été relativement stable donc où se trouvait le problème ? L’inefficacité des politiques publiques a créé ce problème Monsieur le Président et comme nous ne contrôlons pas le prix du baril, donc si ce dernier est conjugué aux mauvaises politiques publiques, on va plus souffrir, car la croissance va dégringoler et la pauvreté va augmenter.







Monsieur le Président, ajouté à cela est la mauvaise politique budgétaire. Le déficit budgétaire a augmenté et les dépenses extrabudgétaires avec le maintien de ces agences budgétivores dans le seul but de caser vos militants. Chef de l’Etat ou Chef de parti ? Monsieur le président, je vous avais prévenu d’afficher les vrais prix durant votre septennat, mais vous n’avez pas écouté et l’octroi des subventions des denrées et de l’énergie est en train de vous rattraper, car là on va vers un dernier mandat, donc ce n’est plus la peine de rendre l’électorat content. Le Sénégal traverse une crise et les marges budgétaires seront réduites et on sera encore obligé d’aller quémander de l’argent.







Monsieur le Président, tous ceux qui sont avec vous veulent une situation privilégiée, donc ils ne vous diront jamais ce qui est mieux pour le Sénégal, mais plutôt ce qui est mieux pour votre réélection et qui pourra les laisser jouir de leurs avantages. Vous aviez eu la chance de mettre le Sénégal sur la voie de l’émergence, mais vous avez échoué. Quand on vous alertait, ce n’était pas pour un poste ou pour des avantages, mais plutôt pour le bien-être des Sénégalais.







J’ai mal par contre quand je vois mes sœurs et frères sénégalais ne pas manger à leur faim, ne pas boire de l’eau potable, ne pas pouvoir se soigner quand ils sont malades, ne pas aller à l’école, ne pas jouir d’une bonne éducation alors que le gouvernement se permet de gaspiller de l’argent.







Monsieur le Président, les cinq prochaines années seront très dures pour les Sénégalais, donc je vous conseille de changer de cap pour atténuer cette douleur. Faites de ces cinq années, des années d’atténuation de douleur et que Dieu vous donne une santé de fer et une longue vie pour qu’après les cinq ans, qu’on espère enfin trouver un président sénégalais qui aime les Sénégalais et qui se soucie des Sénégalais.







Nul ne sait comment le Sénégal sera en mesure de survivre jusqu’en 2024, car la situation entre 2012 et 2019 a été plus que catastrophique vu que le pays était en train de mal s’endetter. Le chômage est toujours très élevé, la croissance relativement forte reste toujours faible comparée à la croissance démographique. Le ratio de dépendance démographique, celui entre l'effectif de la population qui dépend des autres et l'effectif de la population qui peut prendre en charge les autres, est toujours de plus de 80 %. Une infime partie de la population qui travaille s’occupe du reste, car il n’y a toujours pas assez d’emplois. Le taux de pauvreté est presque à 50 % et cela avoisine plus de 60 % en milieu rural.







« J’avais également trouvé une société hautement duale, centrée autour d’une élite urbaine, avant-gardiste et mondialisée qui capte sans gêne la presque totalité des ressources publiques, alors qu’au même moment une majorité oubliée, essentiellement rurale et traditionnelle, manquait de tout ». Président Macky Sall







Honnêtement, qu’est-ce qui a changé en sept ans ? 2012 + 7 = 2012







Mohamed Dia