(Analyse) Décision du Khalife et Présidentielle de 2024 / Le MINT bientôt soumis à un véritable casse-tête pour trouver lieux et BV aux 300 000 électeurs de Touba - Mosquée

La décision du Khalife Général des Mourides est claire. Elle prévoit d’effacer tous les bureaux de vote jusque-là disséminés dans la cité religieuse de Touba et plus précisément à Touba- Mosquée. Si on se réfère au Tableau de répartition des électeurs, des lieux et bureaux de vote par circonscription produit par le ministère de l’intérieur lors de l’élection Présidentielle du 24 février 2019, cette partie du pays, (Touba-Mosquée en l’occurrence), comptait 601 bureaux distribués entre 45 lieux de vote devant accueillir, en son temps, 278 834 électeurs.

De sacrés chiffres ! Des chiffres qui dépassent de loin ceux enregistrés dans des départements (nous disons bien départements) comme Fatick avec 160.733 électeurs répartis dans 223 lieux et 374 bureaux de vote, Kaolack avec 237.245 électeurs et 199 lieux et 509 bureaux, Louga 175.467 électeurs pour 316 lieux et 472 bureaux, Ziguinchor avec 125.154 électeurs pour 71 lieux et 264 bureaux.

Ces chiffres montrent à suffisance combien Touba- mosquée pèse sur la balance à l’occasion des joutes électorales. On a l’habitude de dire que qui gagne le département de Pikine avec ses 573.844 électeurs (février 2019) et le village de Touba peut résolument considérer avoir pris une sérieuse option pour la victoire. La cité de Bamba est alors devenue, au fil des années, l’objet de grandes convoitises de la part des leaders politiques qui y organisent leur meeting- phare en période de campagne électorale ou qui y tiennent leurs grandes déclarations. C’est toujours plus épicé d’effectuer des sorties médiatiques à Touba.

Touba, c’est aussi le bastion de l’opposition. En 2019, déjà c’est Idrissa Seck qui battait le Président Sall en empochant 108.769 voix, soit un taux de 66,31%, là où son adversaire ne se contentait que de 34.429 voix soit un taux de 22,84%. Lors des dernières élections législatives, c’est encore l’opposition, cette fois-incarnée par Wallu, qui prenait le dessus sur Benno avec 108.055 voix contre 36.413 pour son dauphin.

Ainsi, au vu de ce précède, les acteurs politiques de tous bords ont besoin de profiter de ce que peut leur offrir cet énorme électorat de Touba- Mosquée. Un électorat qu’ils ne voudraient pour rien au monde perdre ou vendanger. Ainsi, se pose sur la table du ministre de l’intérieur la question de savoir où tout ce beau monde sera amené à voter. À Mbacké, il se posera un problème d’espace. Mis à part les écoles toutes utilisées lors des élections, il n’y aura que le terrain de la gare et celui de Gawane qui pourraient s’offrir en alternatives. Mais, ce sera trop juste pour tout contenir. À côté, il y a les communes rurales où se posera inéluctablement l'équation sécuritaire en plus de leur position géographique assez enclavée.

Au finish, on est parti pour avoir des bureaux de vote pêle-mêle dans la commune de Mbacké avec des lieux surchargés et propices aux débordements. L’autre écueil sera de risquer d’être confronté à un faible taux de participation. Si tous ces éléments sont pris en charge par le ministère de l’intérieur en plus de tous les autres détails que nous n’avons pas évoqués ici, il est clair que la tâche sera compliquée. L’exercice donnera, à n’en pas douter, de sérieux maux de tête au ministre de l’intérieur à moins que l’État parvienne à négocier l’application non immédiate du ndigël du Khalife. Affaire à suivre…