Anacim : La météorologie en phase de révolution pour accroître la fiabilité des données.

La météorologie est en train d'être révolutionnée au niveau de l'Anacim, informe Maguèye Maram Ndao, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim). Qui souligne que son entité est en train de travailler sur un projet avec la Banque africaine de développement (Bad). Lequel va permettre de réhabiliter la quasi-totalité des stations et d'accroître la fiabilité des données reçues par les 24 stations de services établis sur l'ensemble du territoire national. Pour Maguèye Maram Ndao, l'information météorologique est une denrée périssable. Il faut la produire et la véhiculer à temps pour qu'elle soit utile et permettre à la population de développer l’ensemble des résiliences nécessaires pour pouvoir faire face aux changements climatiques. Il s'exprimait en marge de la cérémonie de remise de médaille d'honneur par la police nationale.