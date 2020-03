An II : Les pays de la sous-région, sous le charme de la DER.

Lors de la rencontre portant célébration des deux ans d’activité de la DER/FJ, qui a eu lieu ce mardi 3 mars 2020 au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), le délégué général à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), M. Papa Amadou Sarr, est revenu sur les appréciations du programme par les autres pays. À l’en croire, le Maroc demande le soutien du Sénégal pour mettre en place un pareil programme. En plus du Maroc, il y a aussi la Guinée Conakry à travers son président Alpha Condé qui sollicite l’aide du Sénégal pour la mise en œuvre de ce même programme et tant d’autres pays. Dans un autre registre, la BAD prévoit de mettre en place une politique similaire pour accompagner les femmes et les jeunes de la région.