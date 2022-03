An I / Émeutes de mars : Laissée à elle-même, la famille du défunt Cheikh Wade vit encore le supplice.

S’il n’est pas le plus connu des 14 citoyens qui ont payé de leur vie la contestation socio-politique du mois de mars 2021, Cheikh Wade reste néanmoins le plus médiatisé parmi ces derniers.



L’affaire Adji Sarr - Ousmane Sonko était à la base de cette tragédie qui avait fini de plonger le Sénégal dans l’émoi avec de violents affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Atteint, le 8 mars, par balle à bout portant alors qu’il arborait le drapeau national, Cheikh Wade a rendu l’âme sur les 2 voies des Parcelles Assainies menant vers le rond-point de Case-bi. Sur place, son corps est porté par des jeunes qui cherchaient manifestement à lui venir en aide.



La scène qui a été immortalisée en images par une vidéo amateure est rapidement devenue virale sur la toile. Le défunt était âgé de 32 ans lorsque survenait le drame. Un agent non identifié de la police en service, ce jour, a été accusé d’être l’auteur du tir mortel à l’arme à feu. Une année s’est écoulée depuis la tragédie et la famille de la victime vit toujours sous le choc.



Dakaractu est parti à sa rencontre. Mère du disparu, Marième Sow peine encore à oublier. Visiblement atteinte, on lit encore sur son visage le chagrin enflé par la mort, 3 mois après le drame, de sa fille cadette emportée, selon elle, par l’ampleur de la douleur. De son côté, le fils aîné de la famille, Abdoulaye Wade s’interroge lui, sur les lenteurs de l’enquête pour déterminer le coupable. Il a exhibé la plainte déposée des jours après la tragédie avec l’appui d’Amnesty International section Sénégal et qui vise des policiers de la brigade des Parcelles Assainies.



La famille a notamment apporté un démenti sur les rumeurs selon lesquelles, elle a reçu un soutien financier de l’État et explique avoir reçu des propositions de la part de personnes mandatées pour une assistance, mais refuse jusqu’ici tout compromis sans que la lumière ne soit faite sur le meurtre de son fils. Elle confie, toutefois, vivre le supplice et que seule la manifestation de la vérité dans le dossier pourrait y mettre terme...