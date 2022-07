An 3 disparition OTD : un hommage sur fond de prières et de recueillement. (Reportage)

Ce 15 juillet marque les trois (3) ans du rappel à Dieu de l’ancien secrétaire général du partie socialiste, feu Ousmane Tanor Dieng. En hommage au disparu, des séances de lecture du Saint Coran et des prières ont été formulées dans différents lieux de culte de Dakar, notamment à la grande mosquée de Mermoz et la mosquée omarienne. Pour ses camarades du Ps, Ousmane Tanor Dieng continuera toujours à marquer les esprits.







Né le 2 janvier 1947, Ousmane Tanor Dieng est rappelé à Dieu le 15 juillet 2019. Il a, de son vivant, occupé les plus hautes fonctions étatiques dont la dernière est la présidence du Haut conseil des collectivités territoriales du Sénégal, une institution qu’il a dirigée jusqu’à son décès...