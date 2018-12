An 2019 : les meilleurs vœux du bureau régional de Dakaractu de Kolda

Le bureau région de Dakaractu de Kolda, par ma personne, vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Qu’elle soit une année de santé de fer et de réussite dans toute entreprise !

A vous : le directeur général, Monsieur Serigne Diagne, le rédacteur en chef, Monsieur Samba Ardo B, tous le personnel et chers internautes, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux.

Cordialement ! De la part de Amadou Mahmoud Diallo, responsable du bureau régional de Dakaractu de Kolda.