An 2 de sa réélection : Les engagements du chef de l’État Macky Sall

Le Chef de l’État a, lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, saisi l’occasion de l’anniversaire de son élection, le 24 février 2019, pour exprimer au Peuple sénégalais, toute sa gratitude et sa reconnaissance pour sa confiance et son soutien. Il a réitéré son engagement quotidien, renseigne le communiqué dudit conseil, à bâtir, dans un dialogue national remarquable, les consensus dynamiques afin de consolider un Sénégal uni dans la paix ; une Nation émergente et prospère, dans la solidarité, le bien-être équitable et durable. À ce titre, indique la note, il a plus que jamais engagé le Gouvernement à accélérer les réformes sectorielles fondamentales et à intensifier l'exécution optimale des projets du Plan Sénégal Emergent (PSE).