An 19 naufrage du Joola : Abdoulaye Baldé prévient et rappelle l’urgence de reconstruire le pont Emile Badiane qui a tué trois victimes en deux ans

À l’occasion de la commémoration du 19ème anniversaire du naufrage du bateau « Le Joola », le maire de la ville de Ziguinchor a tenu à alerter la République sur l’urgence de reconstruire le pont Emile Badiane avant qu’il ne se produise un autre drame, car en l’espace de deux ans, il y a eu deux camions qui ont dérapé et ont causé trois morts.

Devant les ministres des Forces armées, de la Culture et du Commerce, Abdoulaye Baldé a encore réitéré le lancinant appel concernant ce pont.

« La question de la construction d’un nouveau pont pour remplacer le pont Émile Badiane, se pose également avec acuité au regard de la situation actuelle. En effet, Monsieur le Ministre nous avons déjà enregistré deux dérapages de camion qui sont tombés du pont et ayant occasionné à chaque fois des victimes. Nous savons que le chef de l’État a intégré cette question parmi ses priorités, mais il faudra agir vite et bien pour éviter la survenance d’un quelconque drame », prévient le premier magistrat de la ville de Ziguinchor à l’occasion de la commémoration des 19 ans du naufrage du bateau « le Joola ».