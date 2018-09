An 16 naufrage du Joola, les familles réclament toujours le renflouement du bateau

A deux semaines de la commémoration de l'an 16 du naufrage du bateau le joola, les familles des victimes continuent à réclamer le renflouement du bateau. Car selon elles, c'est ce qui leur permettra de faire le deuil.

De plus, certains vestiges pourraient être exposés dans un musée au Sénégal à l'image de quelques vestiges des deux tours du World Trade Center de l'attentat du 11 septembre exposés dans un musée aux États-Unis.

Selon le porte-parole des familles des victimes et des rescapés, Babacar Bâ, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais c'est l'État qui n'a pas la volonté de renflouer le bateau.

Parlant du mémorial qui est un vieux souvenir, il a souligné que l'État vient de faire un effort et la construction va bientôt démarrer.

Toutefois, les familles continuent de réclamer une prise en charge des doléances qui sont sur la tables de l'autorité pour, disent-ils, le repos des âmes de leurs illustres disparus...