An 1 du PRP : Déthié Fall pas fêtard, appelle à éviter toute singularité « contre » l’esprit de YAW

Le Parti Républicain pour le Progrès/Diisóo ak Askan Wi fête sa première année d’existence mais de manière particulière. En effet, son président Déthié Fall, à cette occasion et contre l'avis des militants et sympathisants à tenu à célébrer l'an1, dans la sobriété.

« Je sais que vous êtes nostalgiques des belles mobilisations et rencontres d'échanges, écharpes aux couleurs or blanches du PRP en bandoulière. Je suis conscient de l'envie et de la détermination des secrétariats nationaux et des cellules et structures déjà montées au Sénégal et dans la diaspora pour faire des activités de grande animation. Je suis au courant des nombreuses belles prises d'initiatives des jeunes, des femmes, des cadres du parti. Mais, au vu du contexte actuel et de l'immensité de la responsabilité, nous vous avons demandé d'éviter de se singulariser en ces périodes et de mobiliser toutes les énergies, tous les efforts et toutes les forces au service de la Coalition Yewwi Askan Wi », a écrit le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi.

Il a rappelé la nécessité d’éviter les positions singulières qui peuvent casser cette dynamique vers les importants rendez-vous électoraux.

Le président du PRP a remercié l’esprit de compréhension des militants et les invite à consacrer leurs efforts à cette dynamique jugée utilitaire.