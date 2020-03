An 1 / Macky 2 : « Un début marqué par des tensions sociales mais qui n’empêchent pas le président d’aller au bout de ses ambitions ».(M.Moustapha Diagne)

Après un an de règne à la tête du pays, le bilan du président de la République Macky Sall est juste une continuité de son septennat. Selon le coordonnateur de la coalition Macky 2012, Mohamed Moustapha Diagne, « avec de grands progrès dans plusieurs domaines tels que la sécurité, l’éducation et la formation des jeunes, les infrastructures et la Santé. Ce sont les résultats de la politique de son premier mandat qui lui ont permis de remporter les élections présidentielles dès le premier tour. Alors c’est juste une continuité des ambitions du Président Sall et son équipe ». « Un début de quinquennat qui est marqué par des tensions sociales, avec la hausse des prix de l’électricité et de l’eau, mais qui n’empêchent pas le président Sall d’aller au bout de ses ambitions fixées en 2035 » selon toujours le coordinateur de Macky 2012. « La hausse du prix de l’électricité est effective mais c’est pour seulement les grandes consommateurs. L’électrification des zones rurales est une urgence et le président de la République ne peut pas continuer à subventionner les prix alors qu’il y a des urgences. Il faut penser aux générations futures », a-t-il ajouté.