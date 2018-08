Amy Sarr Fall sur ses débuts: « Ce qui m'a donné le courage... »

La RTS 2 a mis à l'honneur la directrice d'Intelligences Magazine dans le cadre de l'émission Bidewou, qui met en lumière les grandes figures du leadership féminin au Sénégal. Dans cet entretien exclusif, on y découvre une autre facette de celle dont l'engagement en faveur de la promotion de la jeunesse a fini de faire l'unanimité. Pendant 24h, les caméras ont suivi Amy Sarr Fall et recueilli des témoignages de son entourage, avant de lui tendre le micro dans un face à face en wolof qui en dit long sur son parcours et ses convictions. Suivie par plus d'1 500 000 personnes sur Facebook, celle qui a donné rendez-vous à Paris en Décembre prochain pour la première édition de l'Initiative Citoyenne Mondiale pour l'Education, à laquelle sont attendues d'éminentes figures qui viendront des quatre coins du monde, revient ici sur le sens de son engagement, ses difficultés et ses ambitions.