Amy Sarr Fall, marraine de la PROSMED 2023: « Il ne faut pas laisser notre navire vaciller »

L’initiatrice de la Grande Rentrée Citoyenne (GRC), a trouvé l’occasion juste pour se prononcer sur la situation nationale actuelle. Elle a, bien retenue la leçon: « c’est dans les moments d’incertitudes, de troubles que les porteurs de voix doivent élever la voix ». Amy Sarr Fall a profité de la cérémonie de graduation de la 102e promotion de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie (FMPOS) pour lancer un appel: « le Sénégal est ce pays qui, pendant plus de 60 ans a fait preuve de stabilité exemplaire dans la sous région. Aujourd’hui, quand on parle de l’exception Sénégalaise, ce n’est pas le poids économique, ni la superficie, ni le nombre d’habitants.



C’est plutôt cette discipline et cette paix qui ont servi d’exemple, pendant longtemps. D’ailleurs, je tiens à rappeler que des observateurs, il n’y a pas longtemps, disaient que le Sénégal était capable de représenter l’Afrique au conseil des nations unies. Avec notre héritage démocratique, on a atteint les plus hautes sphères de décision au monde. Alors quand on a ces acquis, il faut les préserver » a-t-elle martelé lors d’une courte interview qu’elle a accordé à Dakaractu lors de la cérémonie honorant des étudiants en médecine.



La directrice de publication « d’Intelligence magazine » espère que cet héritage ne soit perdu car « même si des tensions peuvent arriver dans un pays, il ne faut pas que cela escalade. Que le gens reviennent à la raison et comprennent que c’est l’avenir du pays qui est en jeu pour ne pas laisser le navire vaciller… ».







Se tournant vers les étudiants de la 102e promotion de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie (FMPOS), Amy Sarr Fall s’est réjouie de faire partie des marraines pour plusieurs de raisons : « j’étais très émue de retrouver des visages. Ces jeunes que j’ai eu à rencontrer lorsqu’ils étaient au lycée. Et quand ils sont venus me voir pour me dire qu’ils faisaient de moi leur marraine de la cérémonie, cela m’a fait énormément plaisir.



Y en a même qui avaient pris part à la Grande Rentrée Citoyenne et cela nous encourage d’ailleurs de continuer ce que nous faisons pour ces jeunes » reconnaît la marraine. Cette dernière a également encouragé et félicité toutes les 16 nationalités qui, pendant six années d’études et de formation ont pu faire face aux différents obstacles pour aujourd’hui, mériter cette reconnaissance qui les conduit désormais dans le monde professionnel.