Amy Mbacké Thiam : " Pourquoi j'ai décidé de soutenir la candidature de Amadou Dia Ba..."

Amy Mbacké Thiam a décidé d'apporter son soutien à El Hadj Amadou Dia Ba dans le cadre de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, prévue le 16 décembre. Au-delà, des arguments militant en faveur de ce choix, la championne du monde doublée de médaillée olympique estime que Amadou Dia Ba, médaillé d'argent aux jeux olympiques de Séoul en 1988, est le plus à même de porter fièrement la part la plus positive de l'athlétisme sénégalais. À ses yeux, l'ancien athlète incarne l’espoir de ce changement dont notre athlétisme a tant besoin. Aussi, Dia Ba porte avec talent et conviction les valeurs sportives qui inspirent son engagement, selon Amy Mbacké Thiam.