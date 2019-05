Amsatou Sow Sidibé sur les violences faites aux femmes : « Nous sommes dans une société discriminante... Il faut organiser un "Ndeup National" »

Le professeur Amsatou Sow Sidibé est revenu sur la cruelle actualité du moment, faite de crimes odieux sur des femmes et des filles.

Après avoir déploré ces actes, la présidente du mouvement "Car Léneen" voit cela en tant que reflet "d'une société discriminante". Nous avons l'impression de vivre la période anté-islamique où on enterrait les filles vivantes, car la société n'a pas de respect pour ces femmes et ces filles. Elle doivent être protégées", décrie t-elle.



Le professeur Amsatou Sow Sidibé, de continuer en estimant que "nous sommes à un niveau de déperdition des valeurs". "Il faut organiser un "Ndeup National" car la société est pourrie. Cependant, elle juge que l'État doit prendre toutes ses responsabilités et organiser dans le cadre de ce dialogue, des concertations approfondies voire des assises sur les causes et conséquences de ces actes.



Il va falloir donc pour le professeur de droit, "revenir au respect des valeurs, au respect d'autrui et les restaurer pour espérer un Sénégal de paix et de sécurité".