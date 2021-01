Amsatou Sow Sidibé sur l'arrestation de Boubacar Sèye (HSF) : « L'État doit veiller à son honorabilité et le libérer »

Le président de Horizon Sans Frontières, Boubacar Sèye, a été arrêté ce vendredi à l'Aéroport international Blaise Diagne car, faisant l'objet d'interdiction de sortie du territoire, selon la police nationale à travers un entretien avec Dakaractu. Le professeur Amsatou Sow Sidibé s'est indignée de cette décision en s'exprimant sur le même canal. En effet, d'après la première femme sénégalaise agrégée en sciences juridiques et politiques, "cela est en déphasage par rapport au respect des droits et libertés fondamentales".



Selon Amsatou Sow Sidibé, "cette arrestation serait liée à une déclaration que Boubacar Sèye aurait faite concernant les fonds alloués par l'Union européenne, dans le but de combattre ce fléau de l'immigration clandestine". Ainsi, Amsatou Sow Sidibé rappelle que la lutte contre ce mal qui détruit l'avenir de la jeunesse sénégalaise, reste une exigence, sur le plan national et international.



Par ailleurs, note le Professeur d'université, "il n'y a aucun problème à demander la gestion des fonds publics. Mieux, nous tous demandons que cela puisse se faire dans les meilleures conditions."



Pour finir, Mme Skidibé appelle à la considération de l'honorabilité du président de Horizon Sans Frontières, et exige sa libération car, n'ayant commis aucun délit, si ce n'est, "d'exiger la transparence sur une affaire qui intéresse l'avenir de la jeunesse sénégalaise".