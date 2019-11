Amphi de rentrée 2019 : BEM Dakar accueille ses 570 étudiants

Présidée par le Président Directeur général, le Dr Pape Madické Diop et Dr Malick Faye Directeur Business School & Accréditations - BEM Dakar, la cérémonie s’est déroulée en présence des responsables des différents filières et services de l’institut, des membres du personnel enseignant et de l’administration.



Prenant parole, le Dr Malick Faye responsable de la Business School a souhaité la bienvenue aux nouveaux bacheliers et étudiants qui doivent désormais faire preuve de responsabilité a-t-il souligné. Il a par ailleurs insisté sur l’objectif de tout un chacun qui est d’avoir son diplôme en sortant de l’institut tout en appelant chacun à faire face à ses responsabilités pour réussir son cursus.



L’une des annonces émouvantes envers les étudiants faites par le président Directeur général, est que « l’école ne sera jamais, une école qui ne respectera pas ses engagements ». Ce dernier invitera les étudiants à suivre les traces de leurs anciens qui dirigent aujourd’hui de grandes entreprises nationales comme internationales.



L’amphi de rentrée a été l’occasion pour les étudiants, venus nombreux à la cérémonie, d’écouter et d’échanger avec les représentants des différentes structures de l’institut.