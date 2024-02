Amnistie en faveur de Sonko et cie : « Macky Sall se tirerait une balle dans le pied… » (Moustapha Diakhaté)

L'ex président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakar, Moustapha Diakhaté ne cache pas son opposition à toute forme d’amnistie en faveur d’Ousmane Sonko et Cie. Lors de son entretien téléphonique avec nos confrères de la RFM, ce dernier estime qu’il s’agirait d’un précédent très dangereux et déconseille au chef de l’Etat Macky Sall d’aller dans ce sens.



Alioune Tine et Atépa, des "régionalistes"



« Mais ce qui est encore plus incompris dans cette affaire, c’est que Pierre Goudiaby Atépa et Alioune Tine ont pris pour cause Ousmane pour des raisons ethnico-régionalistes se présentant comme des médiateurs. Or, dans les affaires de Ousmane Sonko mais Macky Sall n’y est pour rien. Ousmane Sonko a affaire avec Adji Sarr, Ousmane Sonko a affaire avec Mame Mbaye Niang. C’est des affaires privées qu’il a malheureusement politisé et institutionnalisé pour détruire notre pays. A mon humble avis, Macky Sall se tirerait une balle dans le pied en discutant et en cherchant à amnistier les faits qui sont reprochés à Ousmane Sonko qui sont des faits indéniables. Moi, véritablement, Je lui déconseille d’aller dans ce sens-là parce que ce serait une chose extrêmement grave.



« Où est la stabilité dans notre pays ? », s’est-il interrogé. Parce que pour lui, « depuis qu’on a arrêté Ousmane Sonko, il n’y a plus de problème dans ce pays-là. Les sénégalais vaquent à leur occupation, les institutions fonctionnent. Où est le problème ?La démocratie n’enferme pas l’opinion.



"C'est inacceptable d'amnistier... à Sonko"



Dans toutes les démocraties ,c’est comme ça .Donc vouloir nous vendre, ça ce sont des éléments de langage qui sont élaborés pour vendre véritablement une chose qui est inacceptable c’est-à-dire amnistier les faits qui sont reprochés à Ousmane Sonko, le gracier pour le ramener dans le jeu politique.Or,le Pastef et Ousmane Sonko se sont eux -même sortis du cercle républicain et démocratique par leurs attitudes hostiles au Sénégal et à sa démocratie »,renchérit-il.





Abdou Diouf et Me Wade, " De qui se moquent-t-ils?"



En ce qui concerne la déclaration conjointe des anciens présidents Wade et Diouf qui ont pris la parole pour s’adresser à Macky Sall, le député les qualifie des personnes qui sont désintéressés du pays « Mais de qui se moquent-ils le président Abdoulaye Wade et Abdou Diouf ? Abdou Diouf, depuis qu’il a quitté le Sénégal, le pays ne l’intéresse plus. Il y a eu 13 morts en 2013. De 2021 à 2023, plus de 60 personnes ont été tuées par des mensonges de Ousmane Sonko. Abdoulaye Wade et Abdou Diouf n’ont pas levé le petit doigt. Ils disent que l’élection aura lieu le 15 décembre alors que le Conseil constitutionnel n’a pas encore tranché. Comment peuvent-ils faire ça pour des hommes qui ont gouverné le pays », a -t-il craché.





Dieynaba Agne