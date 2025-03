Amnistie / Aliou Sané exprime ses vérités devant Amadou Bâ de Pastef : « Ne soyez pas arrogant avec nous… le pouvoir corrompt »

Le coordonnateur du mouvement Y’en a marre, invité de l’émission « Jakaarlo Bi » sur la TFM ce vendredi, a exprimé sans détour ses vérités sur la question de la loi interprétative de l’amnistie. Face au député Amadou Bâ, porteur de cette loi, Aliou Sané a réaffirmé la position de son mouvement : « Que l’actuel régime respecte sa parole. Il faut abroger cette loi, tout simplement », a-t-il déclaré, rejetant tout prétexte lié à une interprétation de la loi. « Les citoyens resteront sur leur faim, même avec l’amendement qui a été annoncé. Actuellement, l’amnistie ne prend même pas en compte des actes comme la torture ou les traitements dégradants et inhumains. Des poursuites peuvent toujours être engagées si un citoyen dépose une plainte, conformément aux engagements internationaux », a-t-il rappelé. Aliou Sané a également exhorté le parlementaire à faire preuve d’écoute, surtout lorsqu’il s’agit de traiter une question qui concerne l’ensemble du peuple.



Aliou Sané a également souligné que le régime actuel représente une opportunité pour tous les Sénégalais qui se sont battus pour le changement. S’adressant directement à Amadou Bâ, il a rappelé que « c’est la société sénégalaise dans son ensemble qui a été traumatisée par les violences vécues dans un passé récent. Ce ne sont pas seulement les partisans de Pastef qui en ont souffert », a-t-il insisté.



Cette tribune sur la TFM a également été l’occasion pour le militant de la société civile de rappeler au député de Pastef de ne pas faire preuve d’arrogance envers les Sénégalais : « Wade et ses députés l’ont été, tout comme Macky Sall et son régime. Alors, ne soyez pas arrogant avec nous. Nous, Y’en a marre, avons été le mouton noir de la société civile, car certains prétendaient que nous étions des partisans de Pastef. Mais nous agissons par principe et au nom de ces valeurs que nous défendons. Nous sommes à vos côtés pour vous rappeler vos engagements. Sachez que le pouvoir corrompt », a conclu le coordinateur de Y’en a marre.