Amnesty international : " Les défenseurs des droits humains sont de plus en plus réprimés " (Alioune Tine)

Amnesty International section Afrique de l'Ouest a procédé ce matin au lancement de son rapport 2017 portant sur la répression des militants qui dénoncent la discrimination et l'esclavage en Mauritanie.

Selon Alioune Tine, le directeur d'Amnesty section Afrique de l'Ouest, "les défenseurs des droits humains sont de plus en plus réprimés".

Dans ce rapport, il note " qu'à 63 reprises au moins depuis 2004, des militants anti esclavagistes membres de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) ont été arrêtés du fait de leurs activités en faveur des droits humains. "

Par ailleurs, il souligne également que " l'équipe de recherche d'Amnesty International a recueilli les propos de 130 personnes, parmi lesquelles des défenseurs des droits humains, de représentants d'organisations de la société civile, des victimes et des témoins de violation des droits humains... "

Selon toujours ce rapport, " il y a eu au moins 168 arrestations de défenseurs des droits humains depuis 2014. "