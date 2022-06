Aminata Touré suite au report de la manifestation de l'opposition : « La jeunesse du Sénégal a refusé la violence... »

Aminita Touré s'est félicitée de la réaction appropriée du peuple sénégalais, précisément celle des populations de la capitale, Dakar, qui ont "refusé" de suivre l'opposition dans sa série de manifestations notamment celle du mercredi 29 juin.



Présente à la conférence de presse de la plateforme de l'émergence, ce jeudi, au King Fahd Palace, sous la houlette du Dr Cheikh Kanté, Mimi Touré a raillé ceux qu'elle assimile à des manipulateurs et des adeptes de la désinformation.



D'après sa lecture de la situation sociopolitique, l'ancienne première ministre a indiqué que l’opposition qui a finalement décidé de surseoir sa manifestation s'est heurtée "à la jeunesse du Sénégal qui a refusé la violence et qui refusera toujours la violence!" Une petite victoire remportée avant la "guerre" des législatives.



Car, selon Aminata Touré, tête de liste nationale la coalition de Benno Bokk Yakkar (BBY), à quelques encablures des élections législatives, il faut plus que jamais faire front et rester concentrés sur l'essentiel. « Nous allons vers des échéances importantes et nous voulons donner au président Macky Sall une majorité écrasante pour qu'il puisse poursuivre son œuvre ».



Un message adressé a Mimi Touré aux militants de BBY qui ont favorable reçu ce message mobilisateur.