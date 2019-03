Aminata Touré : « j’espère qu’ils répondront à l’appel »

« Le Président a appelé à un dialogue de tous les acteurs politiques après une élection qui s’est très bien passée. Le Président ouvre une nouvelle page justement de cette démocratie en invitant les anciens Présidents à venir prendre part à ce dialogue. Je crois que c’est une opportunité assez importante pour tous les segments de la nation. Que chacun vienne avec ses idées pour qu’on aille vers un palier supérieur. Ça me parait être important et j’espère que l’ensemble des acteurs le comprendront ainsi et répondront à cet appel. Par ailleurs, c’est la justice qui se charge des affaires judiciaires. Je ne peux pas prendre de proposition, mais comme vous voyez, le Président souhaite qu’on passe à une autre étape. C’est une opportunité pour tout le monde, pour l’opposition notamment, si elle a des idées à faire valoir, c’est le bon moment pour le faire. »