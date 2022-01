Aminata Touré est aux anges, elle vient d'avoir une homonyme...

« Si tu ne rends pas hommage à tes maîtres, tu ne seras jamais maître! » Cet adage qualifie le bras droit de Aminata Touré, Bassirou Dieng, qui vient de faire une agréable surprise en donnant le nom de sa fille à l'ancienne Présidente du CESE.



Bassirou Dieng offre ainsi l'un des plus beaux cadeaux à Mimi Touré qui a exprimé sa joie et son bonheur dans sa page Facebook (parcourue par Dakaractu). Pour Bassirou Dieng, Aminata Touré est une femme de référence, elle mérite beaucoup plus...