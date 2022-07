Aminata Touré donne la consigne de dimanche : « Punir l’irrespect et l’arrogance dans les urnes en votant BBY, la coalition de la stabilité »

Après avoir parcouru 5.175 km sur toute l’étendue du territoire national, la coalition Benno Bokk Yakaar met fin ce vendredi à sa campagne par un meeting de clôture à la Place de nation, ex Obélisque.



Ce maillage des régions du Sénégal a été une opportunité pour la coalition présidentielle de discuter avec les différentes couches sociales qui composent la société sénégalaise. Elles nous ont manifesté leur reconnaissance au chef de l’Etat Macky Sall qui, dès son accession à la magistrature suprême, a mis en exergue son programme de développement à travers le plan Sénégal émergent.



« Il a connu beaucoup de succès avec des progrès visibles dans plusieurs domaines. Partout la main du président est passée et repassée ». Ces propos viennent de la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré. Devant tous les responsables politiques de Benno de Dakar, Aminata Touré donne sa consigne de vote : « Ce qui reste, c’est de matérialiser ce travail en donnant une victoire écrasante au soir du 31 juillet 2022. Le président a rendu hommage aux femmes et aux jeunes. D’ailleurs, c’est bien visible dans les listes avec moi-même qui suis tête de liste et ces jeunes qui sont investis en masse dans les listes. Ceux qui ont l’arrogance et l’irrespect des institutions, il faut les punir dans les urnes », a encore soutenu Aminata Touré sans ambages.



Pour la tête de liste de Benno, le président Macky Sall a stabilisé ce pays depuis 2012, il faut donc travailler à ce qu’il y ait une majorité. Et pour y parvenir, les militants et sympathisants soucieux de la stabilité du pays, doivent se lever en masse, envahir les bureaux de vote en masse, et soutenir la politique du chef de l’État. La coalition, par la voix de sa tête de liste, Aminata Touré, exprime sa fierté au président Macky Sall avec ses efforts pour le développement du Sénégal.



Elle invite la jeunesse à bannir la violence et essayer de bâtir un pays émergent. « Il est important de faire la coalition Benno Bokk Yakaar qui est une entité responsable et soucieuse de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Notre jeunesse a montré qu’elle veut aller de l’avant. Dimanche est un jour important dans la vie de notre nation et notre coalition, il faut que Benno montre sa suprématie », dira Aminata Touré, optimiste pour une victoire ce dimanche.