Aminata Touré descend Ismaïla Madior Fall: « en matière de droit, il n’a plus d’arguments»

A travers sa sortie médiatique, ce 1er mai, le leader politique Aminata Touré n’a pas manqué de répondre au ministre de la justice garde des sceaux, Ismaïla Madior Fall qui selon elle a changé radicalement de discours sur l’éventuelle candidature du Président Macky Sall.



« Il s’est rendu compte qu’en matière de droit, il n’a plus d’arguments c’est pourquoi il a glissé sur le terrain politique (…) Nous l’avons tous entendus répéter son fameux ‘’nulle ne peut’’ à trois reprises. », a expliqué Aminata Touré.



Pour l’ancienne première ministre, il ne s’agit pas dans ce cas précis concernant la candidature de Macky Sall de parler de politique mais de constitution et que celle-ci empêche le Président Sall de briguer une nouvelle candidature.



« Nous pensions que le combat mené en 2011 ayant conduit à la mort de 14 personnes ne serait pas le même combat en 2023 (…) Le président est tenu du respect de la constitution et pour ce qui est des chantiers, nous pouvons le continuer et même en ajouter la bonne gouvernance. », a-t-elle soutenu.