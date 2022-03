Aminata Touré "définit le magistrat" : « Ils savent bien se défendre! Aussi, que les gens sachent qu'il n'existe pas de mécanisme par lequel on impose à un juge, une décision... »

Faisant allusion à certains qui auraient tiré de manière délibérée sur des magistrats et parfois même, allant plus loin en dénonçant certaines décisions de justice, l'ancien ministre Aminata Touré, considérant être bien placée pour parler de ce sujet, est largement revenue sur ces considérations liées à la marche de ce secteur.



Pour être plus précise, l'ancienne ministre de la justice définit ce magistrat souvent pointé du doigt sans raison : "En tant que garde des sceaux, j'ai eu à travailler avec eux. Ce sont des hommes de grande éthique et qui mènent tous les jours un travail difficile parce qu'administrer la justice, c'est en effet condamner quelqu'un, donner raison à un autre. C'est d'ailleurs, le seul département qui porte le nom d'une vertu : La justice", considère l'ancienne ministre, à l'occasion de la rencontre avec les autres leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar de ce mardi.



Pour Aminata Touré, ces magistrats jugent dans le secret de leur conscience car, les connaissant bien pour avoir travaillé avec eux. Aussi, elle a tenu sous un autre angle qui mérite d'être éclairé, à lever l'équivoque : "Je considère qu'il n'existe pas de mécanisme par lequel on peut imposer au juge à prendre une décision..."