Aminata Touré choisie tête de liste nationale de Bby / Babacar Lô Ndiaye se réjouit : « Le président Macky Sall vient encore d'honorer toute la population de la région de Kaolack »

La décision du président Macky Sall de porter son choix sur une native de Kaolack comme tête de liste de Bby au niveau national, trouve un écho favorable chez certains responsables politiques de la ville de Mbossé.



Le conseiller à la présidence de la République, Babacar Lô Ndiaye, fait partie de ceux qui en donnent une appréciation positive. "Suite au choix porté par SEM Macky Sall, Président de la République, sur la personne de Mme Aminata Touré pour diriger la liste nationale de la Coalition BBY aux prochaines élections législatives du 31 Juillet 2022, je tiens à remercier vivement SEM Macky Sall, Président de la République, pour avoir promu un digne fils de toute la région de Kaolack. Par cet acte, le Président de la République vient honorer, une fois de plus, toute la population de la région de Kaolack.



Fonctionnaire international, ancien Premier Ministre, ancienne Présidente du CESE, Mme Aminata Touré incarne le profil adéquat pour relever un tel défi de taille".



Une occasion pour lui d'inviter ses camarades de partis basés à Kaolack à l'unité. "J'en appelle au sens des responsabilités des militantes et militants de toute la région de Kaolack comme du Sénégal et de la Diaspora, à travailler ensemble et dans la parfaite collaboration pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022.



D’ores et déjà, Responsables politiques de tous bords, d’ici et d’ailleurs, sont invités à mobiliser les troupes et à engager le combat dès à présent afin d’obtenir une majorité écrasante au cours de cette prochaine législature".