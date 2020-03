Aminata Touré chez Tilala Fall : « Serigne Abdourahmane était un leader social qui a contribué à la bonne éducation des jeunes »

« C'est un leader social qui a contribué à la bonne éducation des jeunes, de ses talibés, amis et proches », a témoigné la présidente du Conseil économique social et environnemental, Mme Aminata Touré, alors qu'elle était partie présenter ses condoléances à la famille de Chérif Abdourahmane Fall Tilala.







La présidente de rappeler les bons rapports qui liaient le président Macky Sall au défunt arraché à l'affection des fidèles et proches parents, suite à un accident de la circulation sur l'autoroute « Ila Touba ».







Mme Aminata Touré de rappeler que Chérif Abourahmane Fall Tilala a largement contribué à la réélection du président Macky Sall pour le second mandat de par la mobilisation de ses proches, fidèles, compagnons et la communauté maure.







Un déplacement qui a été magnifié par la famille et les talibés du guide religieux, qui n'ont pas également manqué de rappeler les rapports qui lient la présidente du Conseil économique social et environnemental et la famille de Chérif Abdourahmane Fall Tilala...