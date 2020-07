Aminata Touré chez Aminata Mbengue Ndiaye pour presenter ses condoléances : Retrouvailles emouvantes de deux amies unies par le même sort.

Il y avait de l'émotion ce lundi chez la Presidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales, Mme Aminata Mbengue Ndaiye avec la viste de Mme Aminata Touré venue présenter ses condoleances à la famille de la disparue, accompagnée de conseillers du Cese de la region de Louga.







Et pour cause, Mme Aminata Mbengue Ndiaye et Mme Aminata Touré entretiennent de longues et constantes relations d'amitié faites de respect, de courtoisie, de civilité et de fraternité. La Présidente du Hcct, par ailleurs Secretaire générale du Parti Socialiste (Ps), a d'ailleurs tenu à le rappeler devant l'assistance, en indiquant que Mme Aminata Touré a passé la nuit chez elle lors du Conseil ministériel décentralisé de Louga, à la place de l'hôtel qui a été proposé à la délégation ministérielle.







Un geste symbolique et plein de significations apprécié à juste titre par la mère de Aminata Mbengue Ndiaye. Cette dernière a toujours manifesté soutien et affection à la Présidente du Cese tout au long de son parcours professionnel et politique. Elle avait prié et manifesté tout son bonheur lorsqu'elle a appris la promotion de l'actuelle Présidente du Cese. Ironie du sort: les deux amies ont perdu leur mère la même année, à trois (3) semaines d'intervalle.